L’attaque passe après l’expérience pour Gryazin en ERC

Nikolay Gryazin veut éviter une “course d'attaque” la semaine prochaine au Barum Czech Rally Zlín, pour la seconde partie de sa récompense après avoir remporté le titre FIA ERC1 Junior 2018.

Sorti de la route alors qu'il menait le Rally di Roma Capitale le mois dernier, Gryazin veut glaner de l'expérience sur asphalte au Barum Czech Rally Zlín et affiner le set-up de sa ŠKODA Fabia R5 sur asphalte pour la manche allemande de championnat du monde des rallyes, la semaine suivante.

“Comme nous utilisons cette seconde récompense pour préparer l'Allemagne, ce ne sera pas une course d'attaque pour nous, on va essayer d'améliorer notre set-up”, dit le Russe, passé au niveau mondial cette saison après son succès la saison dernière en ERC. “On a essayé d'attaquer au Rally di Roma Capitale mais avec cet accident, on n'a pas été en mesure de régler la voiture. Je serai plus prudent au départ du Barum pour faire quelques améliorations.”

Gryazin va prendre son quatrième départ à Zlín, traditionnellement un des rendez-vous les plus difficiles qu'il ait à affronter chaque saison.

“Ce n'est pas facile pour nous, ce rallye très piégeur et bosselé, et s'il pleut, ce n'est particulièrement pas facile. On a parfois une route large puis des portions étroites, en forêts et sales – ça fait presque comme quand on pilote sur terre. On doit avoir un bon set-up pour ce type de Tarmac parce qu'il n'est pas comme sur les autres rallyes.

Et de poursuivre : “Le Barum est une course très emblématique avec beaucoup de spectateurs et des concurrents pas faciles à battre. Espérons pouvoir être au niveau des leaders mais avec des gars comme Alexey Lukyanuk et Jan Kopecký, ce n'est pas facile.”

