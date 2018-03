L’attaque totale de Llarena a porté ses fruits en ERC Junior U27

Efrén Llarena a mis en avant son “attaque totale” pour expliquer son emprise tardive sur la deuxième place dans le Championnat FIA ERC Junior Under 27 sur le Rallye Azores Airlines, lequel s'est terminé samedi soir à Ponta Delgada.

Llarena était derrière Mārtiņš Sesks au départ de la dernière spéciale mais il a pris l'avantage quand l'Opel ADAM du Letton a rencontré un souci de boîte de vitesses, et s'est emparé de la deuxième place pour ses débuts dans la catégorie.



“Quel week-end”, a réagi le pilote du Rallye Team Spain.“On a tenté l'attaque totale et on est deuxièmes. C'est parfait. On l'a fait.”



Llarena, copiloté dans sa PEUGEOT 208 R2 par Sara Fernández, court en ERC après avoir obtenu un volant entièrement financé par la RFEDA, la fédération espagnole du sport automobile, en guise de récompense pour avoir remporté le titre Beca R2 dans son pays la saison dernière.



Sans une crevaison durant la première étape, Llarena aurait même pu menacer Diogo Gago pour la victoire dans la catégorie.



“On a crevé à l'arrière gauche, 17 kilomètres avant l'arrivée de la sixième spéciale, et on a perdu 1m10s, ce qui n'était pas trop mal”, dit-il.“On a essayé d'attaquer fort mais deux spéciales ont été annulées dans cette boucle et on n'a pas eu le temps de combler l'écart. Le samedi matin s'est bien passé pour nous. On a essayé d'attaquer et fait quelques bons temps. Je suis content du niveau de performance de la voiture, et le set-up était bon.”