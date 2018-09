L’attente d’un heureux événement prive Åhlin de Rallye de Pologne ERC

Fredrik Åhlin ne sera pas au départ du PZM Rallye de Pologne car son copilote Joakim Sjöberg et l'épouse de celui-ci attendent la naissance de leur second enfant.

L'équipage suédois a réalisé jusque-là une bonne première saison en Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans, avec des podiums aux Açores et en Italie. Et il aurait été parmi les prétendants à la victoire dans la catégorie – voire pour rester dans la course au titre – sur le PZM Rallye de Pologne, cette semaine, sans ce changement de programme.

“Nous espérions probablement tous les deux que le bébé serait pressé de sortir, mais la décision n'a pas été difficile à prendre pour moi car je veux absolument Joakim dans le baquet de droite”, a dit le membre du Swedish National Team.

Sans Rallye de Pologne à disputer, Åhlin prévoit de se rendre à Mantorp Park, près de Stockholm, pour y voir sa sœur Mikaela Åhlin-Kottulinsky courir les dernières manches du Championnat de Scandinavie des Voitures de Tourisme. Âgée de 25 ans, celle-ci a récemment été confirmée comme première féminine victorieuse dans cette compétition au terme d'un processus judiciaire.

