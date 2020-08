-

Nikolai Landa a poursuivi sa collecte d'expérience dans le cadre du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA avec une autre performance prometteuse lors de l'épreuve disputée en Lettonie au début de ce mois.

Landa, originaire d'Autriche, s'est classé huitième dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli au Rallye Liepāja dans la Ford Fiesta Rallye4 du DriftCompany Rally Team qu'il partage avec son père Günter Landa, son copilote.



"C'était un rallye incroyable", a déclaré Landa Jr après la course. "Il a commencé avec quelques petits problèmes techniques, mais notre équipe a réagi et réparé ce qui n'allait pas, ce qui est absolument incroyable et la voiture s'est sentie bien après cela. Mais j'ai toujours eu à l'esprit d'en apprendre le plus possible et d'acquérir le plus d'expérience possible pour l'année prochaine, peut-être pour toute la saison. C'était vraiment une réussite et j'étais heureux de participer à ce rallye difficile, que j'ai beaucoup apprécié".

ERC Le bonheur, simple comme une arrivée en ERC pour Fuentes IL Y A 12 HEURES

The post L’Autrichien Landa enregistre encore plus d’expérience en ERC3 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Gryazin dans “Eye of the Expert” de l’ERC IL Y A UN JOUR