Le 55e Rallye des Açores, cinquième manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021, débute aujourd’hui avec les essais libres à partir de 13h00, heure locale (CET -2), prélude à la phase qualificative à partir de 15h18.

Les résultats de la Spéciale de Qualification de Lagoa, longue de 3,12 kilomètres, seront utilisés pour finaliser l’ordre de départ de l’étape d’ouverture de vendredi. Et tous les pilotes des voitures de la catégorie RC2 participeront à la sélection de l’ordre de départ à Ponta Delgada à partir de 18h00.



Auparavant, seuls les 15 pilotes RC2 les plus rapides dans la Spéciale de qualification pouvaient participer à la sélection de l’ordre de départ. Cependant, une dérogation a permis aux organisateurs d’inclure tous les pilotes RC2. Cette mesure vise à mettre fin à la pratique des pilotes qui réalisent volontairement des chronos plus lents lors de la Spéciale de Qualification (en dehors des 15 premiers) pour éviter de prendre part à la sélection de l’ordre de départ et bénéficier d’une position potentiellement avantageuse sur la route lors des spéciales sur terre.



Avant les Essais Libres, les équipages ont jusqu’à 11h30 pour effectuer leur reconnaissance du parcours.

ERC Présentation ERC : 55e Rallye des Açores HIER À 16:22

ERC Le sensationnel Sordo prêt pour l’aventure aux Açores en ERC 12/09/2021 À 09:08