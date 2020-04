Le calendrier ERC de la FIA ajusté pour suivre les recommandations officielles de sécurité

Le Rallye de Liepāja est reporté à une date ultérieure de la saison 2020 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes après que les restrictions imposées par le gouvernement letton en réponse à la pandémie de coronavirus aient été prolongées.

L'événement devait se dérouler du 29 au 31 mai, mais il sera désormais reprogrammé après consultation entre le promoteur de l'épreuve, RA Events, le promoteur de l'ERC, Eurosport Events, la FIA et toutes les autorités compétentes.

Bien que la ferme intention soit d'annoncer la date de remplacement le plus rapidement possible conformément aux directives officielles, la sécurité personnelle de tous reste la priorité absolue et ne sera pas compromise.

Alors que tout est mis en œuvre pour respecter le calendrier à huit rendez-vous prévu pour 2020, les pensées de toute la famille de l'ERC vont aux personnes dont les proches sont décédés ou sont tombés malades après avoir contracté le COVID-19. De nombreux emplois ont été perdus et les gens se retrouvent dans des situations très difficiles. Il est donc d'une importance vitale que tous les conseils soient respectés et que les gens restent en sécurité chez eux.

La saison 2020 de l'ERC doit maintenant débuter avec le 77e Rallye de Pologne, du 26 au 28 juin.

