Le candidat à la victoire en ERC Crugnola se méfie de Pico

Andrea Crugnola a désigné la spéciale d'ouverture du Rally di Roma Capitale, Pico-Greco, comme potentiellement décisive sur sa manche nationale du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

Ce secteur chronométré de 13,40 kilomètres lance les hostilités à partir de 09h13, heure locale, et sera emrunté une seconde fois à partir de 15h26.



Ce parcours a la réputation d'être assez cassant avec des risques de crevaisons et la menace toujours présente en raison de l'état du goudron par endroits.



“On va essayer d'attaquer dès le premier mètre pour essayer d'éviter les ennuis dans Pico”, dit le pilote de la Citroën C3 R5 F.P.F. Sport.“Chaque année depuis 2017, j'ai eu quelques problèmes, alors je vais peut-être devoir rouler un peu plus vite. Pico sera un peu plus piégeuse comparée à l'année dernière. J'ai déjà vu quelques grosses coupes [dans les cordes], et ça va être un pari comme tous les ans.”

