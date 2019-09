Le candidat au titre ERC Habaj reste sur ses gardes à Chypre

Candidat au titre en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Łukasz Habaj restera sur ses gardes pour la dernière journée du Rallye de Chypre.

Le Polonais est cinquième samedi soir pour sa première apparition sur ce rendez-vous, qu'il dispute sur une ŠKODA Fabia R5 alignée par Sports Racing Technologies.

“Ça a été difficile mais en grande partie à cause de notre manque d'expérience qui a entraîné quelques petites erreurs dans le set-up et la voiture ne fonctionnait pas parfaitement, surtout dans la première et la troisième spéciales”, a dit Habaj.

“Il y avait plus de grip l'après-midi mais ça restait extrêmement exigeant car les routes étaient en moins bon état. Nous avons eu une crevaison lente mais par chance, on a réussi à terminer.”

“Demain sera une grosse journée, c'est difficile à croire mais ça va être encore plus dur qu'aujourd'hui. On aura deux longues spéciales et la journée sera plus longue, donc encore plus dure. On doit rester calmes et concentrés. Ça demande un style de pilotage complètement différent – on doit vraiment regarder la route et éviter les surprises et les pièges, ce sera donc plus une question d'endurance et pas vraiment de vitesse.”

