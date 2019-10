Le champion de Hongrie va défier les candidats au titre ERC à domicile

Fraîchement couronné champion de Hongrie, Ferenc Vincze va disputer sa manche à domicile du FIA European Rally Championship le mois prochain face à l'élite de l'ERC.

Vincze, qui va courir à Nyíregyháza aux côtés du copilote Igor Bacigal dans une ŠKODA Fabia R5, ne se laisse pas décontenancer à l'idée d'affronter le top 3 de l'ERC, à savoir Chris Ingram, Łukasz Habaj et le champion en titre Alexey Lukyanuk.



“J'ai discuté avec mes collègues, et nombre d'entre eux pensaient que nous n'avions aucune chance face aux meilleurs pilotes,” déclare Vincze. “Mais j'estime que nous devons nous battre. Je n'ai jamais participé à une telle course, bien que je n'aie jamais couru sans pression non plus. J'aimerais aller vite et prendre plus de risques que je n'en ai pris durant la saison. J'ai confiance en mes performances et en notre capacité à atteindre le sommet du classement.”



Le Rally Hungary aura lieu du 8 au 10 novembre et sera la manche décisive de la saison d'ERC, composée de huit rallyes.



Photo :Korda Racing

