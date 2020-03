Le champion de Pologne Miko Marczyk prêt à prendre son envol en ERC

Le champion national Miko Marczyk se prépare à prendre son envol de plus d'une façon en disputant le Championnat FIA ERC1 Junior 2021 avec le soutien de la compagnie pétrolière polonaise PKN Orlen, de ŠKODA Polska et de Volkswagen Financial Services.

Le pilote de 24 ans n'a jamais pris l'avion jusque-là pour disputer un rallye, mais ce sera la seule nouveauté pour lui cette saison quand il s'embarquera pour sa première aventure majeure à l'international.

Szymon Gospdarczyk, copilote de Marczyk depuis le milieu de saison 2017, poursuivra à ses côtés alors que le partenariat avec Kresta Racing est maintenu, la structure tchèque préparant la ŠKODA Fabia R5 Evo en spécification Rally2 et équipée de pneus Michelin.

Marczyk prêt à décoller au niveau international

Après avoir remporté le prestigieux titre en RSMP (Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski) l'année dernière, Marczyk a fait de l'ERC son choix n°1 pour faire avancer sa carrière.

“L'ERC est le meilleur palier et le plus naturel pour moi après le championnat de Pologne”, dit Marczyk, qui n'a débuté dans la discipline qu'en 2016 avec rien de plus qu'une expérience limitée en kart in-door. “Les rallyes sont très bons en Pologne mais le niveau des routes et de la compétition est plus relevé en ERC que dans le championnat national. L'ERC est par conséquent un bon endroit pour apprendre et progresser, mais aussi se battre avec d'autres jeunes pilotes de pays européens avant de franchir le palier suivant.”

“Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu l'opportunité de me rendre en avion sur un rallye, ce sera la première fois pour les Açores et je m'en réjouis également. J'aimerais progresser rapidement en ERC, c'est comme une grande aventure et j'espère jouer, palier après palier, un bon rôle dans le championnat.”

Ce qui fonctionne pour Kubica fonctionne pour Marczyk

Marczyk conserve le soutien de tous les partenaires qui l'ont aidé à gagner le titre polonais en 2019, et un financement supplémentaire provient de son nouveau sponsor principal PKN Orlen, qui a rendu possible son accession au niveau européen. L'entreprise soutient aussi son compatriote Robert Kubica – ancien vainqueur de spéciale en ERC – dans son rôle de pilote essayeur et de réserve chez Alfa Romeo en Formule Un.

“Mes partenaires de l'an dernier – ŠKODA Polska, Volkswagen Financial Services, Michelin, Rallyshop.pl et le Rożek Brokers Group – continueront de me soutenir. C'est un grand honneur pour moi que nous ayons un nouveau sponsor principal en 2020, et je veux maintenant me concentrer pour être le meilleur pilote de rallye que je peux.”

Pourquoi le titre ERC1 Junior peut attendre

Même si Marczyk vise les plus hauts sommets de la discipline, il ne veut pas que cette campagne en ERC soit la seule. “Si on regarde en arrière, ce n'est pas facile, même pour les meilleurs pilotes, durant leur première année en ERC”, dit-il. “D'abord, je dois comprendre les routes et le haut niveau de compétition en ERC, mais aussi, ensuite, l'importance d'atteindre la ligne d'arrivée à la meilleure position possible pour engranger de l'expérience et des points.”

“Je veux être en ERC dans l'avenir et je sais, grâce au championnat de Pologne, que marquer de gros scores est difficile pour une première année. Bien sûr, j'essaierai d'être aussi rapide que possible sur mon rendez-vous à domicile, le 77e Rally Poland, mais je sais que nos partenaires visent le classement final du championnat, pas celui après une spéciale ou un rallye. C'est pourquoi il est important d'être à l'arrivée, et telle sera ma stratégie.”

En Gospdarczyk Marczyk croit

Marczyk met en lumière le rôle joué par son copilote et compatriote Szymon Gospdarczyk. “Je suis très content de travailler avec Szymon”, dit celui qui a déjà signé une quatrième et une troisième place lors de ses précédents départs en ERC1 Junior. “Il est encore jeune mais aussi, d'un autre côté, beaucoup plus expérimenté que moi. C'est un vrai sportif, hautement motivé.”

Où suivre Marczyk en 2020

Azores Rallye, 26-28 mars ; Rally Islas Canarias, 7-9 mai ; Rally Liepāja (Lettonie), 29-31 mai ; 77e Rally Poland, 26-28 juin ; Rally di Roma Capitale (Italie), 24-26 juillet ; Barum Czech Rally Zlín, 28-30 août.

