Le champion ERC Ingram parmi 857 participants au Rallye Virtuel des Açores

Chris Ingram, vainqueur du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA en 2019, est l'un des 857 pilotes inscrits pour le premier Rallye Virtuel des Açores, tant est grand l'intérêt suscité par cet événement en ligne.

Le Rallye Virtuel des Açores, qui se déroulera du 23 au 29 mars, est un défi en ligne basé sur le jeu Dirt Rally 2.0, disponible sur les plateformes de jeu STEAM, PlayStation 4 et Xbox One.

Organisé par Grupo Desportivo Comercial, la société à l'origine de ce spectaculaire rendez-vous de l'ERC – reporté du 17 au 19 septembre en raison de la pandémie de coronavirus –, le Rallye Virtuel des Açores comporte 12 épreuves spéciales que chaque concurrent doit affronter sur une voiture de type Rally2 (R5) sélectionnée.

Comme il n'a pas été possible de produire des versions virtuelles des spéciales impressionnantes qui rendent le vrai Rallye des Açores si attrayant pour les spectateurs et les pilotes, le Rallye virtuel des Açores est basé sur des spéciales de Nouvelle-Zélande – en raison de leur similitude avec les secteurs chronométrés proposés à São Miguel.

Afin de rendre l'événement aussi réaliste que possible, le chef du département simulation du GDC et directeur du Rallye Virtuel des Açores, Luís Carreiro, a préparé un itinéraire comprenant des étapes sur le sec, sous la pluie et dans la boue, certaines se déroulant aussi dans le brouillard.

Outre Ingram, d'autres stars de l'ERC sont attendues, notamment Marijan Griebel, Eyvind Brynildsen et Alexey Lukyanuk, ancien vainqueur du Rallye des Açores. Les Portugais Pedro Almeida, Hugo Mesquita, Henrique Moniz et Miguel Nunes figurent également sur la liste des participants.

