Le champion ERC Ingram prédit une lutte “géniale” pour la victoire au Rally di Roma Capitale

Le champion en titre Chris Ingram se prépare à suivre une lutte “géniale” pour la victoire au Rally di Roma Capitale, qui doit ouvrir le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA 2020 du 24 au 26 juillet.

Ingram avait prévu de lancer la défense de son titre sur l'exigeant rendez-vous italien mais il suivra finalement l'action à distance, en attendant que sa campagne 2020 débute enfin.

“Ça se jouera entre Crugnola et Lukyanuk”, dit Ingram. “Nous connaissons tous le niveau d'Alexey, qui a déjà gagné cette épreuve, et Crugnola a été incroyable l'année dernière. Il a gagné presque toutes les spéciales et il vient de gagner deux rallyes ces deux dernières semaines. Ça va être impressionnant et j'adorerais y être pour me mesurer à eux.”

Un dur travail qui doit être bien fait ou pas du tout

Si courir en Championnat du Monde des Rallyes reste le but ultime d'Ingram, le Britannique a révélé dans ERC The Stage– l'émission de radio en ligne du promoteur de ERC Eurosport Events – il y a quelque temps qu'une défense victorieuse de son titre ERC avec son équipe de longue date, le Toksport WRT, serait son objectif pour 2020.

“Avec Toksport, nous voulons revenir en ERC et faire autant de manches que possible”, a dit Ingram. “Nous avons décidé de zapper Rome, ce qui est très dommage car c'est un de mes rendez-vous favoris et un des plus beaux. La compétition y est toujours fabuleuse et cela aurait été génial d'y être, mais si on veut y aller, il faut le faire bien ou pas du tout. C'est un rendez-vous difficile et le niveau y est très relevé. Les favoris pour le rallye, des pilotes comme Crugnola, sont déjà en essais et font des rallyes. Je n'ai pas piloté depuis le Rallye de Hongrie [en novembre dernier] et on ne peut pas faire les choses à moitié. Nous avons décidé que le mieux serait de nous donner plus de temps à nous-mêmes pour repartir. Nous espérons vraiment pouvoir être de retour aussi vite que possible.”

L'ERC hautement recommandé

Chris Ingram est devenu le premier Britannique à remporter le titre ERC depuis Vic Elford en 1967, en battant Alexey Lukyanuk à l'issue d'un duel qui a duré jusqu'à la dernière spéciale en Hongrie la saison dernière. Le point culminant d'une aventure qui a débuté en 2014, quand il a fait ses débuts en ERC3 Junior au volant d'une Renault Twingo de l'équipe familiale, et est passée par un titre dans la catégorie des jeunes pilotes en 2017.

“L'ERC Junior est le meilleur moyen de progresser”, a dit Ingram. “L'année dernière, nous avons montré que l'ERC1 Junior est aussi compétitif que le championnat général, la lutte que j'ai livré avec Filip Mareš au Barum a été un des meilleurs moments de la saison même si je n'ai pas gagné. Mais il y a aussi l'ERC3 Junior, où nous avons couru tous les deux avant de passer en ERC1 Junior. Pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée dans la compétition internationale. On n'est pas limité à une voiture donnée et quand j'ai commencé en ERC1, nous étions juste mon père, un mécanicien et moi et nous avons été en mesure de courir. Passer d'une équipe familiale à être en position de gagner un championnat général avec une structure professionnelle, l'ERC a rendu cela possible et c'est très spécial pour moi.”

Et de poursuivre : “La couverture média est incroyable, les rallyes vraiment uniques et exigeants, chaque rendez-vous propose un défi très différent. Le soutien que nous recevons à chaque endroit où nous nous rendons de la part du public, est aussi incroyable. Où que nous allions, c'est un autre monde. Chaque rallye est très spécial en tant que tel et cela donne un championnat fabuleux que j'aimerais pouvoir faire chaque année.”

