Alexey Lukyanuk a peut-être du retard à rattraper en entamant la défense de son titre de champion d’Europe des rallyes 2021 sur le 77e Rallye ORLEN de Pologne, cette semaine, mais la bravoure et l’engagement de la « fusée russe » ne faibliront pas.

Le double champion ERC n’a pas couru sur terre depuis le Rallye de Liepāja, en août dernier, et son seul test de présaison n’aura lieu que ce mercredi, tant les budgets sont restreints – eh oui, même les meilleurs pilotes du plateau doivent travailler.

Mais Lukyanuk, qui a remporté le Rallye de Pologne lors de sa dernière édition en 2019, ne laissera pas son manque d’opportunités d’essais l’empêcher d’obtenir un bon résultat à bord de sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team.

« Nous avons l’habitude de jouer à ce jeu », a déclaré Lukyanuk. « Je sais que beaucoup de gars font des essais pendant des jours et des semaines, mais nous n’avons qu’une journée. Nous avons une compétition serrée en face de nous avec de nouveaux pilotes très forts et ambitieux, jeunes et expérimentés. Cela fait assez longtemps [que je n’ai pas roulé sur terre] mais j’espère que je peux encore être rapide. Si j’en suis capable, je serai très heureux. »

Bien que le Rallye de Pologne 2018 de Lukyanuk se soit terminé par un accident spectaculaire alors qu’il avait déjà décroché son premier titre ERC, son retour sur cette épreuve la saison suivante s’est soldé par une impressionnante victoire aux côtés de son copilote Alexey Arnautov.

« J’aime vraiment ces spéciales, elles sont rapides et techniques à la fois, étroites, sablonneuses et assez exigeantes », a poursuivi Lukyanuk. « Je dirais que c’est ce que j’apprécie le plus [parce que] les spéciales sont vraiment excitantes à conduire, il faut être vraiment engagé, courageux, être confiant dans ses notes et attaquer à fond ! »

Bien que le temps passé sur les routes soit limité pour Lukyanuk, il a fait tout son possible pour être au mieux de sa forme lorsque la saison ERC commencera le 18 juin.

« Comme toujours, j’essaie de maximiser ma forme physique, pas d’alcool, de bonnes séances de cardio, divers exercices, un peu de simulation et il devrait y avoir un jour de test », a-t-il conclu.

