Le champion ERC1 Junior Gryazin remporte la Spéciale de Qualification à Rome

Le champion ERC1 Junior en titre Nikolay Gryazin a remporté la Spéciale de Qualification du Rally di Roma Capitale, bien qu'ayant délibérément “piloté lentement” pour essayer d'éviter d'être le plus rapide.

Le pilote Sports Racing Technologies dispute le premier des deux rallyes qui lui ont été offerts par le promoteur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Eurosport Events, pour avoir remporté le titre ERC1 Junior la saison dernière. Il sera également au Barum Czech Rally Zlín le mois prochain.

Bien qu'ayant choisi des rendez-vous asphalte pour engranger de l'expérience plus que viser des victoires, Gryazin n'a pu s'empêcher de gagner la Spéciale de Qualification vendredi, 0.193s devant le champion d'Italie sortant sur asphalte, Andrea Crugnola.

“J'ai piloté lentement, je n'attaquais pas du tout”, a dit le Russe de 21 ans.

“Je ne voulais pas être le premier à choisir ma position de départ après la qualification car c'est difficile de savoir laquelle est la meilleure, alors parfois il vaut mieux laisser les Italiens choisir en premier.”

Mais Gryazin choisira bien sa position sur la route avant tous les autres, ayant battu tous les pilotes vedettes du championnat d'Italie qui visent aussi les points en ERC ce week-end.

Derrière Crugnola, le triple champion ERC Luca Rossetti (FPF Sport SRL) a signé le troisième temps, à 0.727s du plus rapide.

L'équipier de Gryazin chez SRT et actuel leader du championnat ERC, Łukasz Habaj, s'est classé quatrième, l'ancien champion d'Autriche Niki Mayr-Melnhof complétant le top 5 à 1.447s du scratch.

Les têtes d'affiche de l'ERC1 Junior ont investi en bonne partie le bas du top 10, avec Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) derrière le double champion ERC Giandomenico Basso (Loran SRL) en septième position, Chris Ingram (Toksport WRT) en neuvième et Hiroki Arai (STARD) fermant le top 10.

Le champion ERC en titre Alexey Lukyanuk a effectué un demi-tête-à-queue dans la spéciale, perdant quelques secondes et finissant 12e. Vojtěch Štajf (ACCR Czech Rally Team) sera le dernier pilote à choisir sa position de départ, ayant terminé 15e de la Spéciale de Qualification pour sa première apparition en ERC sur une Volkswagen Polo GTI R5.

Andrea Nucita (Loran SRL) a été le plus rapide en Abarth Rally Cup et ERC2, à la 18e place du général, imité par Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) en ERC3 et ERC3 Junior soutenu par Pirelli.

La débutante en ERC3 Cristiana Oprea a vite été dans le vif du sujet. L'équipage 100% roumain et féminin qu'elle constitue avec sa copilote Diana Hategan est sorti de la route aux Essais Libres, arrachant la roue avant droite de sa Peugeot 208 R2 et manquant la Spéciale de Qualification.

Les concurrents se préparent maintenant à gagner Rome pour la sélection de l'ordre de départ qui débutera à 16h00, suivie de la cérémonie de départ et de la parade en ville à partir de 19h00.

