-

Filip Mareš n'a peut-être pas été en mesure de faire étalage du rythme qui a fait de lui un champion FIA ERC1 Junior en 2019, mais le Rally di Roma Capitale du Tchèque lui a quand même donné des raisons de positiver.

Associé au copilote Radovan Bucha pour la seconde fois seulement, Mareš a surmonté un tonneau aux essais libres pour terminer huitième au général de ce rendez-vous 100% asphalte.

ERC Creighton tire du positif de son premier départ en ERC3 Junior IL Y A 4 HEURES

“Le début de week-end a été très difficile mais on a finalement été en mesure d'atteindre l'arrivée, et c'est le plus important”, a dit Mareš, dont la Škoda Fabia Rally2 Evo était suivie par la structure tchèque Rexteam. “On a pu faire quelques chronos compétitifs en spéciale le deuxième jour, ce qui est bien, mais je dois remercier l'équipe, car elle a rendu cela possible, et aussi mon ingénieur, Yannick Willocx de Škoda Motorsport pour cette course.”

“J'ai vraiment beaucoup appris durant ce week-end et c'est probablement l'expérience d'apprentissage la plus impressionnante de ma carrière pour l'instant.”

The post Le champion ERC1 Junior Mares a beaucoup appris sur un difficile Rally di Roma Capitale appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Almeida s’est accroché pour ses débuts en ERC3 Junior IL Y A 7 HEURES