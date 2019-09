Le champion ERC3 Junior* Llarena commence fort à Chypre

Efrén Llarena s'est porté directement en tête de la catégorie ERC3 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes à Chypre, pour sa premier rallye en tant que champion ERC3 Junior*.

Sur la lancée de sa victoire au Barum Czech Rally Zlín le mois dernier, Llarena a été immédiatement dans le rythme à Chypre, se montrant le plus rapide dans les trois spéciales de la boucle matinale du samedi.

Llarena arbore de nouvelles couleurs sur sa Peugeot 208 R2. Après avoir disputé sa campagne ERC3 Junior avec le Rallye Team Spain soutenu par sa fédération nationale, il a reçu l'opportunité de représenter la Peugeot Rally Academy, elle-même soutenue, par l'usine à Chypre.

“On a essayé d'être propres, de ne pas faire d'erreur et de ne pas avoir de crevaison, alors ce n'est pas trop mal. On est rapides, on a quelques petits problèmes de température mais je pense que c'est normal avec la météo. Sur la prochaine boucle, on va essayer de gérer l'écart avec les autres.”

Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) s'est installé à la deuxième place pour ses débuts à Chypre mais s'est dit mécontent de son pilotage sur l'ensemble de la boucle. Un tête-à-queue dans la piégeuse deuxième spéciale l'a mené à passer “de nombreux coups de fil”à son assistance sur le secteur de liaison alors qu'il essayait d'améliorer sa Ford Fiesta R2.

Un des favoris pour tenir Llarena en alerte était Orhan Avcioğlu (Toksport WRT), qui s'est classé cinquième au général sur le dernier rendez-vous avec sa ŠKODA Fabia R5. Un supposé capteur défectueux a fait perdre de la puissance à sa 208 R2 et il a conclu la boucle à plus d'une minute de la tête, bien qu'occupant la troisième marche du podium provisoire.

L'expert du goudron qu'est Florian Bernardi ne dispute que son second rallye sur terre en ERC mais il est déjà quatrième, à 28''4 d'Avcioğlu devant lui.

Constantinos Televantos (Q8 Oils Rally Team) complète le top 5 alors que la championne de l'ERC Ladies’ en 2015, Ekaterina Stratieva, est sixième et en lice pour une seconde victoire consécutive chez les féminines de l'ERC cette saison.

La première étape de Christos Mannouris à domicile en ERC s'est terminée dès la spéciale d'ouverture avec un problème qui lui a coûté sept minutes puis l'a contraint à abandonner sur le secteur de liaison menant à la suivante.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

