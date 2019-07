Le chiffre 13 n’a pas porté chance à Crugnola en ERC

Andrea Crugnola a remporté 13 des 16 spéciales du Rally di Roma Capitale, mais cela ne lui a pas suffi pour signer ce qui aurait une sensationnelle victoire dès ses débuts dans la catégorie reine du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Bien que Crugnola ait brillé précédemment en ERC3 Junior en luttant avec Stéphane Lefebvre pour le titre de la catégorie en 2014, il courait pour la première fois le week-end dernier sur une R5 en ERC.

En tête après trois spéciales, ses espoirs ont été anéantis par une crevaison dans la quatrième de ce samedi, qui l'a fait rétrograder en dixième position.

“Parfois le rallye peut être cruel, et ça a été mon tour”, a dit Crugnola. “Après la crevaison, j'ai juste essayé d'attaquer autant que je le pouvais pour gagner le plus de places possible. On mérite le podium ce week-end car notre rythme était très élevé. J'espère revenir en ERC pour gagner.”

