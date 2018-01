Le compte à rebours pour le Rallye ERC des Açores est lancé !

Le compte à rebours du Azores Airlines Rallye, la manche d'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes ERC FIA, est lancé avec un nouveau logo dévoilé et un site internet remis à neuf et lancé prochainement.

Disputé dans la plus grande île (Sao Miguel) de l'archipel du milieu de l'Atlantique du 22 au 24 mars, le rallye est l'un des plus spectaculaires du calendrier international et ce qui cherchent des informations à ce sujet doivent cliquericipour contacter les organisateurs.