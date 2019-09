Le contexte de la course au titre ERC analysé

Trois pilotes sont en bataille pour le titre du FIA European Rally Championship 2019, alors qu'approche le Cyprus Rally, du 27 au 29 septembre.

Chris Ingram est en tête du championnat à deux manches de son terme après avoir pris l'avantage sur le Champion en titre Alexey Lukyanuk, lors du dernier rendez-vous en date, le Barum Czech Rally Zlín.



Mais l'avantage du Britannique Ingram sur Lukyanuk n'est que d'un point, alors que le Polonais Łukasz Habaj est à neuf longueurs du Russe. Parmi ce trio, seul Lukyanuk a déjà roulé à Chypre.



Quiconque triomphera à la fin de la saison écrira un nouveau chapitre dans l'Histoire de l'ERC, qui a commencé en 1953 quand Helmut Polensky a été couronné pour l'Allemagne. Voici ce que le titre signifierait pour chacun de ces pilotes.



Chris Ingram

Si le pilote Toksport WRT, âgé de 25 ans, remporte le titre, il deviendra le plus jeune champion depuis le sacre d'Esapekka Lappi à 23 ans en 2014. Ingram ne serait donc pas le plus jeune champion de l'Histoire de l'ERC, mais il serait le premier vainqueur britannique depuis le triomphe de Vic Elford en 1967. Le légendaire Elford demeurant le seul champion britannique d'ERC du haut de ses 84 ans, Ingram rejoindrait un cercle très fermé.



Alexey Lukyanuk

Si le Russe remporte un second titre consécutif, il rejoindra Bernard Darniche (1976-1977), Luca Rossetti (2010-2011) et Kajetan Kajetanowicz (2014-2017) dans la liste des champions couronnés deux fois d'affilée. Ce serait également le premier sacre de l'écurie française Saintéloc, qui a mené Craig Breen aux honneurs de vice-champion en 2015, tandis que Citroën célèbrerait un premier titre ERC depuis celui de Simon Jean-Joseph en 2007.



Łukasz Habaj

Si Habaj triomphe, il sera le quatrième Polonais à devenir champion d'Europe, marchant sur les traces de Sobiesław Zasada, Krzysztof Hołowczyc et Kajetan Kajetanowicz, qui a remporté son troisième et ultime titre ERC en 2017. Et si Habaj offrait à la Pologne ce huitième sacre ERC, ce serait un nouveau succès à l'échelle européenne pour l'écurie lettone Sports Racing Technologies, qui a mené Nikolay Gryazin au titre ERC1 Junior en 2018.



Le Cyprus Rally aura lieu du 27 au 29 septembre, suivi par le Rally Hungary du 8 au 10 novembre. Les six meilleurs résultats de chaque pilote comptent au championnat, sur un total de huit manches. Cliquezicipour consulter le classement général.

