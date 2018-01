Le coordinateur de l’ERC a assisté au plus grand et réussi séminaire sur le rallye et la sécurité

La FIA a organisé son plus grand et plus réussi séminaire sur le rallye et la sécurité à ce jour, avec 173 participants de 38 pays présents pour l'événement à Dublin, en Irlande, samedi dernier.

Le sujet du séminaire, organisé en association avec le Royal Irish Automobile Club, était de faire progresser les standards en matière de sécurité tout en encourageant la pratique du sport au niveau le plus bas.

Un des plus gros défis communs reste de trouver comment rendre la discipline abordable et accessible sans compromettre la sécurité, qui reste la priorité à tous les niveaux.

Le séminaire a regroupé une riche expérience dans de nombreuses facettes du sport, avec des séances se concentrant sur les fonctions du directeur de course, la promotion, la sécurité et comment la prévoir, l'entraînement des commissaires et les exigences médicales. Des vérifications techniques et des équipements de sécurité ont aussi été aussi abordées par le département Technique de la FIA, comme a été soulignée l'importance de l'interaction entre le directeur de course et les commissaires.

Jean-Baptiste Ley, coordinateur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, était parmi les invités et a rejoint Malcolm Wilson, le directeur du M-Sport Ford World Rally Team, Craig Breen, vainqueur de rallyes ERC devenu pilote officiel en WRC, et Silver Kütt, organisateur du Rallye d'Estonie, lors d'une séance de questions / réponses. Ley a également procédé à une présentation de l'ERC pour 2018.

Photo :FIA.com