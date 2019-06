“Le désastre était proche” pour le champion ERC Lukyanuk après l’ES6

Alexey Lukyanuk a admis que “le désastre était proche” quand, après qu'il se soit ménagé une solide avance en tête du 76e Rallye PZM de Pologne comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, une séance de hors piste a presque mis fin à son rallye.

En dépit du fait d'avoir remporté le second passage dans Paprotki le samedi après-midi, cette spéciale de 11,26 kilomètres a bien failli causer sa perte.

“On a eu tellement de problèmes invisibles. Le désastre était proche”, a dit le Russe.

“À la fin de la spéciale six, on est sortis dans un champ. La voiture sous-virait et dans une portion rapide, on a juste perdu la trajectoire et on est allés tout droit.”

“Près de la ligne d'arrivée, on a coupé un virage sur la droite et il y avait une pierre à l'intérieur. On s'est retrouvés sur deux roues, ça a endommagé la jante et une conduite de frein.”

“Ça a été un très mauvais moment et je me suis dit que c'était fini, parce qu'on n'avait plus de freins, la direction était tordue, mais on a réussi à réparer sur la liaison et par chance, on a pu continuer.”

