Le directeur du Rally Islas Canarias prévoit un parcours “excitant” pour l’ERC en 2019

Le directeur du Rally Islas Canarias a salué la confirmation de l'épreuve au sein du calendrier provisoire du championnat d'Europe des rallyes ERC FIA pour 2019, décrivant un véritable moment de "fierté".

En attente de la validation du conseil mondial du sport automobile de la FIA lors de sa réunion à Saint-Pétersbourg le 5 décembre, le Rally Islas Canarias aura lieu du 2 au 4 mai et sera la deuxième épreuve de la saison à venir.



«Nous sommes très fiers de faire partie du calendrier ERC 2019», lit-on dans une déclaration de l'équipe organisatrice de l'événement. «Notre rendez-vous aura lieu le premier week-end de mai. Pour cette date, nous avons prévu un itinéraire passionnant et nous espérons avoir une liste de concurrents fantastique. Partager le calendrier de la FIA ERC avec des rallyes légendaires est un plaisir pour nous tous et, bien sûr, pour nos fans également. "



Cinq faits: Rally Islas Canarias

1: Sous réserve de l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile FIA, le Rally Islas Canarias accueillera la deuxième manche du Championnat d'Europe FIA ​​des Rallyes 2019.

2: L'événement constituera le premier des quatre rallyes asphalte du calendrier provisoire de l'ERC pour 2019.

3: La victoire d’Alexey Lukyanuk en 2018 était sa troisième victoire consécutive au Rally Islas Canarias.

4: Le rallye Islas Canarias a rejoint l’ERC pour la première fois en 1982 et a compté 25 fois depuis pour le premier championnat européen de la discipline.

5: Le rallye compte un certain nombre d'anciens vainqueurs de premier plan, dont Didier Auriol, Piero Liatti et Carlos Sainz, qui ont remporté cinq victoires consécutives dans les années 1980.



Cliquezicipour voir le calendrier provisoire de l'ERC pour 2019.

