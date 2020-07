-

Giandomenico Basso a déclaré que son besoin de points au championnat d'Italie, sa priorité, avait exclu qu'il se batte avec Alexey Lukyanuk pour la victoire au Rally di Roma Capitale.

Le double vainqueur du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA s'était imposé au Rally di Roma Capitale l'année dernière, mais il a été cette fois logiquement dominé par son rival russe qui a remporté les six premières spéciales pour terminer l'étape d'ouverture avec 34''1 d'avance.

Bien que Basso ait réduit cette écart le deuxième jour avec trois meilleurs temps en spéciale, il a atteint l'arrivée à Fiuggi avec encore 16''1 de retard sur Lukyanuk pour son premier rallye sur une Volkswagen Polo GTI R5.

Malgré cette défaite, Basso a encaissé une grande quantité de points au championnat d'Italie, ceux-ci étant attribués pour les deux étapes sur le Rally di Roma Capitale.

“Nous sommes très contents du travail accompli”, a dit Basso. “Le premier jour, on a laissé Lukyanuk s'amuser un peu car après l'abandon de [Andrea] Crugnola, on a décidé de penser au championnats d'Italie. Le deuxième jour, on a essayé de rester dans le rythme d'Alexey mais il était très rapide. C'est un bon début de saison sur la nouvelle voiture avec HK et Loran.”

L'équipier de Basso chez HK Racing, Alessandro Re, a pris une bonne 11e place pour ses débuts en ERC.

The post Le double champion ERC Basso content de perdre face à Lukyanuk appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

