Le double champion ERC Basso de retour au sommet à Rome

Giandomenico Basso a montré pourquoi il est un double champion à ses rivaux du Championnat d'Europe, en menant le Rally di Roma Capitale avec 36.3s d'avance après la première étape.

Basso (Loran SRL), qui a décroché le titre ERC en 2006 et 2009, s'est montré en forme pour son retour, prenant la tête quand le premier leader, son compatriote Andrea Crugnola, a crevé lors du passage de l'après-midi dans Pico-Greci.

“Tout est OK, on est très contents et la voiture va bien. Maintenant, on va à l'assistance préparer la voiture pour demain”, a dit Basso.

Le champion ERC1 Junior en titre Nikolay Gryazin, disputant le premier de ses deux rallyes offerts pour avoir remporté ce titre l'année dernière, a brièvement mené au général mais a bloqué ses roues et est sorti de la route quelques virages avant l'arrivée de la spéciale deux. Il a heurté un arbre et dû abandonner aussitôt, et ne sera pas de retour dimanche en raison de dégâts sur l'arceau de sécurité.

Le rival de Basso dans le championnat d'Italie et lui-même triple champion ERC Luca Rossetti (FPF Sport SRL) était aussi en lice pour la victoire quand une jante cassée l'a fait sortir de la route dans un virage à droite, alors qu'il était troisième.

Cela a promu le champion ERC en titre, Alexey Lukyanuk (Saintéloc Racing) à la deuxième place après un début de matinée “assez mauvais”, place qu'il a conservée malgré une crevaison dans la cinquième spéciale et des freins surchauffant dans la sixième.

La course de son adversaire pour le titre, Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), a pris un mauvais tournant dans la dernière spéciale de cette première étape. Le Polonais a heurté un objet en ciment, ce qui l'a forcé à se retirer alors qu'il occupait la troisième place.

Bien qu'ayant perdu autour de 40 secondes dans la deuxième spéciale sur une crevaison, Simone Campedelli (Orange 1 M-Sport Rally Team) a ainsi pu remonter troisième avec la toute nouvelle Ford Fiesta R5 2019 qui fait ses débuts en ERC ce week-end.

Leader de la catégorie FIA ERC1 Junior, Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) est maintenant quatrième au général. Il a adopté une approche prudente après un accident ayant mis fin à son rallye en championnat tchèque le week-end dernier, et cela a payé puisqu'il est remonté dans le classement au fil de l'après-midi.

Norbert Herczig (MOL Racing Team) est revenu de la dixième à la cinquième position en fin de journée, mais il a vu Chris Ingram (Toksport WRT) se rapprocher rapidement et à seulement 1.7s après la première étape.

Ingram, leader du Championnat FIA ERC1 Junior avant le rendez-vous italien, a connu une matinée difficile, des ennuis de freins sur sa ŠKODA Fabia R5 le renvoyant dans le bas du top 10. Mais des réparations à l'assistance de la mi-journée lui ont permis de hausser le rythme, remontant jusqu'à la sixième place au général et renforçant la deuxième en ERC1 Junior.

Crugnola avait initialement rétrogradé en dixième position après sa crevaison, mais il est désormais septième – aidé par les abandons de Rossetti et Habaj.

Le champion ERC3 Junior en tire Mārtiņš Sesks (LMT Autosporta Akadēmija) – présent dans le cadre de sa récompense pour avoir gagné ce titre – est lui aussi remonté au classement général, se retrouvant huitième après avoir perdu près d'une minute dans la première spéciale du rallye avec un ennui de pneu.

Pilote Hyundai Motorsport N et double vainqueur du Rally di Roma Capitale, Umberto Scandola a perdu trois minutes dans la dernière spéciale en raison d'une crevaison qui l'a renvoyé en neuvième position, mais il conserve une minute d'avance sur Emma Falcón (Rally Team Spain) qui mène la catégorie ERC Ladies’ Trophy et complète le top 10 au général.

Hiroki Arai (STARD) est à seulement 9.7s de Falcón, en 11e position, et la garde la quatrième en ERC1 Junior.

Ken Torn a pris la tête en ERC3 et ERC3 Junior dans la dernière spéciale, après une sortie de route qui a éliminé Sindre Furuseth.

The post Le double champion ERC Basso de retour au sommet à Rome appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.