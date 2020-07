Le double champion ERC Basso en tête des qualifications du Rally di Roma Capitale, les Juniors

-

Giandomenico Basso se présente comme le pilote à battre au Rally di Roma Capitale après d'être montré le plus rapide dans la Spéciale de Qualification de la manche d'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

Pilotant pour la première fois en compétition une Volkswagen Polo GTI R5, le double champion ERC a mis 2min11,350s pour parcourir les 4,02 kilomètres de Fumone, ce matin.

Alexey Lukyanuk, titré en 2018 en ERC, a été le deuxième plus rapide à 0,385s de son rival italien, au volant d'une Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team.

“C'était génial de repartir enfin”, a dit le Russe. “La spéciale est piégeuses avec beaucoup de pierres déposées sur la route. Mais j'ai fait un passage propre, pas de folie.”

L'ancien pilote ERC3 Junior Andrea Crugnola, qui avait signé le meilleur chrono dans 13 des 15 spéciales à Rome l'année dernière, a pris la troisième place avec sa Citroën C3 R5 de F.P.F. Sport, devant Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTI R5), débutant sur le Rally di Roma Capitale et le plus rapide des concurrents de l'ERC1 Junior bien qu'étant parti trop large au premier virage. Emil Lindholm, du Team MRF Tyres, est cinquième devant Fabian Kreim.

Simone Tempestini et Callum Devine, représentant de la Motorsport Ireland Rally Academy, sont septième et huitième respectivement. Craig Breen vient ensuite sur la seconde voiture du Team MRF Tyres, précédant Norbert Herczig, le quadruple champion de Hongrie et pilote du MOL Racing Team, et Adrien Fourmaux du M-Sport World Rally Team (Ford Fiesta R5 MkII).

Efrén Llarena (Rallye Team Spain) et le pilote Junior de Hyundai, Grégoire Munster, sont 12e et 13e, suivis du nouveau venu en ERC et ex-pilote de circuit Avbelj Boštjan et de l'ancien concurrent de pointe en ERC2 qu'est Giocomo Scattolon.

Inscrit en Abarth Rally Cup, Andrea Mabellini a été le plus rapide de l'ERC2 pour ses débuts dans le championnat. Miika Hokkanen a donné le ton en ERC3 et ERC3 Junior avec la toute nouvelle Peugeot 208 Rally4.

Les 15 pilotes les plus rapides, dont huit sont engagés en ERC1 Junior, choisiront cet après-midi à Rome leur position de départ pour la première étape de samedi, Basso ouvrant le bal. Cliquez externalicihttps://www.fiaerc.com/live-timing/None pour voir le live timing.

Photo : Chris Rawes/ERC Radio

