Le double champion ERC Junior Griebel décrit sa relation aigre-douce avec le Rallye de Liepāja

Marijan Griebel sera de retour sur les lieux d'un ses plus grands triomphes à l'occasion du Rallye de Liepāja, en fin de semaine.

Bien que les deux premières apparitions de l'Allemand sur la terre lettone aient résulté sur des accidents de taille, sa participation en 2016 l'a vu remporter le Championnat FIA ERC3 Junior au terme d'une finale face à son équipier au sein de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, Chris Ingram.

“J'ai des souvenirs précis du Rallye de Liepāja, pour l'avoir couru à trois reprises”, a dit Griebel à Lvrally.com. “Malheureusement, mes deux premières tentatives ont résulté sur deux de mes plus gros crashs. Mais c'est le passé, et j'ai des souvenirs chaleureux de la dernière fois où j'ai couru à Liepāja. En 2016, je luttais pour le titre ERC Junior et je devais gagner pour être champion. Au final, c'est ce que j'ai fait, gagnant de quelques secondes. Ça aurait pu se finir différemment, mais j'étais champion ! Ça reste un des plus beaux jours de ma carrière, quelque chose dont je me souviendrai toujours.”

Griebel sera de retour au volant d'une ŠKODA Fabia R5 de Baumschlager Rallye & Racing, et un prétendant à la victoire au général sur cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

