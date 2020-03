Le double champion ERC Junior Griebel fait son retour

Après avoir remporté consécutivement les titres ERC1 et ERC3 Junior, Marijan Griebel visera d'autres succès dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2020, armé d'une Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team.

Griebel, 30 ans, rejoint l'équipe victorieuse dans la catégorie Teams du championnat d'Europe en 2019, initialement pour une campagne de cinq rallyes qui pourrait être étendue à d'autres manches en fonction du budget.

Officier de police dans le civil, Griebel est un des meilleurs pilotes de rallye allemands, ayant gagné le titre national en 2018 et inscrit des points au championnat du monde la même année en finissant huitième de l'ADAC Rallye Deutschland sur une Citroën DS3 WRC.

“Saintéloc a une expérience énorme, pour avoir travaillé avec des stars comme Graig Breen et Alexey Lukyanuk dans le passé, et je suis convaincu qu'ils me donneront une voiture rapide”, dit Griebel, qui sera copiloté par son compatriote Stefan Kopczyk pour les deux premiers rendez-vous avant que Pirmin Winklhofer ne prenne le relais.

Une compétition sérieuse qui rend l'ERC attirant

Griebel a fait ses débuts dans le championnat d'Europe en 2014 pour une campagne de trois rallyes. Après avoir remporté le titre ERC3 Junior en 2016, il est passé au niveau R5 (désormais Rally2) et a coiffé aussitôt la couronne ERC1 Junior, terminant ensuite deuxième au Rallye de Chypre pour ses débuts dans la catégorie en fin de saison. C'est un grand fan du championnat et de la compétition offerte par celui-ci.

“L'ERC compte des rallyes totalement cools avec des spéciales exigeantes dans quelques-uns des plus beaux endroits de notre continent”, dit Griebel. “La compétition sera encore plus relevée, je pense, que ces dernières années avec des pilotes rapides qui ont déjà annoncé des campagnes complètes. Chaque rallye sera donc un défi unique et je suis impatient que ça commence.”

Viser le titre paraît encore incertain

Griebel entamera son programme en ERC au Rallye des Açores (26-28 mars) – dont il s'est classé deuxième en 2017 – avant de disputer le Rally Islas Canarias du 7 au 9 mai. Le budget n'étant réuni que pour trois rendez-vous additionnels, qu'il annoncera en temps voulu, l'Allemand concède que viser le titre sera difficile. “Si je pilote, je veux gagner. Mais lutter au championnat sera une tâche immense. D'une part, il y a beaucoup de pilotes rapides, et d'autre part, cinq participations sont assurées et ça ne suffit pas, c'est sûr, pour gagner le championnat. Mais le début de saison devrait bien se passer et j'espère vraiment trouver un peu de financement pour un ou deux rallyes de plus.”

Vincent Ducher de Saintéloc a suivi la progression de Griebel

Ayant signé Marijan Griebel pour l'ERC 2020, Vincent Ducher, du Saintéloc Junior Team, aura enfin l'opportunité de travailler avec un pilote qu'il admire depuis plusieurs saisons. “Nous l'avons vu gagner le titre ERC3 Junior en 2016 et savons qu'il est rapide. Il a une très bonne connaissance de l'ERC et nous savons qu'il montrera sa pointe de vitesse pour de bons résultats avec la C3.”

