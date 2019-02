Le double champion ERC Junior Griebel visera le titre général 2019 sur une Volkswagen Polo

Marijan Griebel va partir en quête d'un historique triplé dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019, retrouvant l'arène internationale après avoir remporté le titre allemand l'an dernier.

Griebel s'est adjugé la couronne ERC Junior en 2016 au volant d'une ADAM R2 de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, avant de remporter le Championnat FIA ERC Junior Under 28 inaugural, pour les espoirs pilotant une R5, la saison suivante sur une ŠKODA Fabia de Baumschlager Rallye & Racing.

Un succès national dans le Championnat d'Allemagne des Rallyes (DRM) a suivi en 2018 avec PEUGEOT Deutschland, année qui l'a vu inscrire aussi ses premiers points au niveau mondial avec une huitième place du général à l'ADAC Rallye Deutschland – une participation en partie financée par le promoteur de l'ERC, Eurosport Events, suite au titre de Griebel chez les moins de 28 ans la saison précédente.

Pour 2019, le pilote de 29 ans a resigné avec Baumschlager Rallye & Racing et disposera d'une toute nouvelle Volkswagen Polo GTI R5 avec laquelle il tentera de devenir le premier Allemand vainqueur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes depuis son mentor Armin Kremer en 2001.

“Après une saison très fructueuse en Allemagne, je suis impatient de revenir sur la scène internationale”, dit Griebel, officier de police dont le père a travaillé comme mécanicien pour Kremer durant sa campagne victorieuse en championnat d'Europe. “Avec nos partenaires, nous avons réussi à assembler un package de première classe, ce dont je suis très fier.”

“Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes est une compétition géniale, avec des rendez-vous exigeants et une forte concurrence. Il y a deux ans, j'ai pu devenir champion ERC Junior U28 et bien sûr, je veux me battre pour le grand titre en championnat d'Europe. Ce ne sera pas facile, je le sais, mais nous avons les meilleures conditions et devons tirer le meilleur de cette opportunité.”

Et Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, de déclarer : “C'est une excellente nouvelle que Marijan veuille essayer de gagner le titre 2019 en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, pour ce qui serait un historique coup du chapeau. Il a déjà prouvé son talent en ERC et a ce qu'il faut pour le refaire. C'est aussi génial qu'il puisse compter sur le soutien de Baumschlager Rallye & Racing, son copilote Stefan Kopczyk et la toute nouvelle Volkswagen Polo GTI R5, une des deux confirmées pour l'ERC 2019 à ce stade.”

L'ERC 2019 se déroulera sur huit manches entre mars et novembre, en commençant par le Rallye des Açores du 21 au 23 mars. Les six meilleurs scores seront pris en compte.

