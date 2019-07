Le double vainqueur Scandola sur une Hyundai i20 R5 à Rome en ERC

Umberto Scandola va devenir le dernier pilote en date à courir en Championnat d'Europe FIA des Rallyes sur une Hyundai i20 R5, en disputant sa manche nationale de l'ERC du 19 au 21 juillet.

Scandola, champion d'Italie en 2013, est venu s'ajouter à la liste des engagés du Rally di Roma Capitale qui alliait déjà quantité et qualité.

Associé à son copilote de longue date, Guido D’Amore, Scandola suit ainsi les traces de Jari Huttunen – récemment engagé lui aussi sous la bannière de Hyundai Motorsport N – pour prendre son premier départ sur goudron avec une des machines coréennes.

“C'est mon premier rallye asphalte cette année et mon premier avec la Hyundai sur asphalte, donc c'est assez compliqué et pas facile de repartir avec une autre auto”, explique Scandola. “Mais nous avons l'assistance de Hyundai Motorsport Customer Racing, alors nous serons prêts. Notre but est d'être rapides, mais pour être rapides, il faut de la confiance. Mais nous n'avons pas à penser au championnat, nous sommes libres d'attaquer si nous avons le bon feeling.”

Scandola se concentre sur le championnat d'Italie Terre cette saison, mais il connaît bien l'asphalte du Rally di Roma Capitale qu'il a remporté en 2015 et 2016 – avant que l'épreuve ne soit promue au calendrier ERC.

“Je connais bien ce rallye, nous l'avons gagné deux fois”, dit le pilote de 34 ans. “Comme le parcours est à 80% le même, c'est mieux pour nous côté confiance et si nous avons le bon feeling avec la voiture.”

En pilotant une Hyundai i20 R5, Scandola renouvelle son alliance passée avec Andrea Adamo. Celui qui est désormais Directeur de Hyundai Motorsport faisait partie de l'équipe d'usine Abarth qui a donné à Scandola sa grande chance en dehors de son Italie natale, dans l'Intercontinental Rally Challenge à partir de 2006. “Nous connaissons très bien Andrea”, confirme Scandola. “Il est d'un grand soutien, toujours présent avec des appels et des messages. Mais il n'est pas comme ça qu'avec moi, il l'est pour tous les pilotes clients.”

Huttunen, qui fut vice-champion FIA ERC3 Junior en 2017, s'est classé deuxième du général le mois dernier au 76e Rallye PZM de Pologne avec une Hyundai i20 R5.

Le Rally di Roma Capitale débutera au pied du célèbre Château Saint-Ange, dans le centre de Rome, à 19h00 CET le vendredi 19 juillet, et comprendra 16 spéciales pour une distance totale chronométrée de 203,40 kilomètres.

