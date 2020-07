Le duo du Rallye Team Spain débute avec la manière en ERC

-

Efrén Llarena et Pep Bassas ont tous deux débuté dans leur nouvelle catégorie avec la manière au Rally di Roma Capitale, première manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA 2020.

Llarena, vice-champion ERC3 Junior en 2019, s'est extrêmement bien adapté à l'ERC Junior et à une Citroën C3 R5 de type Rally2, pilotant à son rythme pour engranger de l'expérience et signant un premier podium de classe.

De son côté, Bassas, promu en ERC3 Junior en qualité de vainqueur du Beca Júnior R2 mis en place par la RFEDA, la fédération espagnole, s'est classé deuxième de la catégorie soutenue par Pirelli avec une toute nouvelle Peugeot 208 Rally4.

“Pour nous, le rallye a été très bon”, a dit Llarena. “Nous avons fait de notre mieux. Nous savons ne pas avoir pour l'instant le rythme suffisant pour nous battre [devant], faute d'expérience, mais nous savions en revanche que si nous étions réguliers en restant à 90% dans les spéciales, nous pourrions être à l'arrivée en bonne position et c'est exactement le cas. Nous sommes toujours restés à 90% et je suis très content.”

“L'équipe a fait du bon travail et Sara, ma copilote, aussi. C'était une première pour nous [dans la C3] et nous devons progresser mais nous avons le temps pour cela.”

“Le samedi, nous avons assuré côté set-up car c'étaient nos premiers kilomètres en course avec la voiture et j'ai fait en sorte qu'elle soit souple, facile à piloter. Le second jour, j'ai monté des ressorts plus durs ainsi qu'une barre anti-roulis plus dure, comme en circuit, et ça a très bien fonctionné.”

Bassas a quant à lui déclaré : “C'est un bon résultat et une bonne journée. Le samedi, nous avons eu des complications dans la première spéciale avec une crevaison mais dans les autres, ça a été et le rythme était bon. Il l'était aussi le deuxième jour et nous avons continué d'attaquer mais la dernière boucle a été un peu plus lente car il était important d'inscrire des points au championnat. Nous nous sentons très bien pour la Lettonie, dans deux semaines, même si c'est un rendez-vous très différent.”

