Le fabuleux Rallye des Açores ERC au programme de l’Abarth Rally Cup

L'un des événements les plus spectaculaires du rallye international va offrir aux pilotes de l'Abarth Rally Cup une aventure exaltante avec la confirmation du Rallye des Açores comme avant-dernière épreuve de la série organisée dans le cadre du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

Prévu du 17 au 19 septembre, le Rallye des Açores devrait constituer la cinquième des six épreuves de l'Abarth Rally Cup, qui fait partie de l'ERC pour une deuxième saison et offre un prix de 30.000 euros par manche, plus un prix en espèces de fin de saison du même montant au champion éventuel.

Basé sur la plus grande île de l'archipel de l'océan Atlantique, São Miguel, le Rallye des Açores aura 55 ans en 2020, bien que quelques mois plus tard que prévu initialement en raison de la pandémie de coronavirus qui a obligé à reporter la course prévue en mars. Il remplace le 77e Rallye de Pologne sur le calendrier de l'Abarth Rally Cup, après que cette épreuve a été reportée à 2021.

Des spéciales à couper le souffle attendent les as de l'Abarth Rally CupLes spéciales du Rallye des Açores traversent des paysages à couper le souffle dans une campagne luxuriante, caractérisées par leur surface sablonneuse et leur nature étroite et ondulante. Et comme ces secteurs chronométrés ne sont souvent pas plus larges qu'une voiture, il n'y a tout simplement pas de marge d'erreur, en particulier sur l'épreuve de Sète Cidades tracée au bord du lac d'un cratère volcanique. Le temps changeant est également un facteur avec du soleil, des averses et du brouillard.

Calendrier actualisé de la Coupe du Rallye Abarth 2020

L'Abarth Rally Cup comprendra donc six épreuves en 2020, dont quatre sur asphalte et deux sur terre :

Rally di Roma Capitale (asphalte), 24-26 juillet

Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 14-16 août

Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 28-30 août

Rallye des Açores (terre), 17-19 septembre

Rallye de Hongrie (asphalte), 6-8 novembre

Rallye des îles Canaries (asphalte), 26-28 novembre

Une nouvelle vidéo

En attendant le début de la saison 2020 de l'Abarth Rally Cup, Luca Napolitano, responsable d'EMEA Fiat & Abarth Brands, et Jean-Baptiste Ley, Coordinateur ERC, apparaissent sur une nouvelle vidéo, disponible ici : https://youtu.be/jgacGOG8U0w

Le règlement de l'Abarth Rally Cup est disponible ici : externalAbarth Rally Cup 2020 sporting regulations V3https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.fiaerc.com/wp-content/uploads/2020/06/Abarth-Rally-Cup-2020-sporting-regulations-V3.pdfNone

