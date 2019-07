Le favori local Nucita premier leader en Abarth et ERC2 à Rome

Andrea Nucita a bien entamé sa manche nationale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes dans la catégorie ERC2 et l'Abarth Rally Cup, gagnant les trois premières spéciales pour prendre la tête des deux côtés.

Engagé dans une lutte au championnat avec Dariusz Poloński (Rallytechnology), Nucita veut avant tout inscrire le maximum de points en Abarth Rally Cup, et a bien commencé en remportant les trois spéciales avec au moins 20 secondes d'avance.

“Je suis très content de mon rythme. Le but pour cette course est la première position en Abarth Rally Cup et en ERC2, et pour le moment, tout se passe bien”, a dit Nucita après l'ES3.

Nucita compte déjà deux minutes d'avance sur Poloński, au volant d'une autre Fiat Abarth 124 rally, et le nouvel équipier du leader chez Loran SRL, Zelindo Melegari, complète le podium pour ses débuts en Abarth Rally Cup.

Mshari Althefiri fait sa troisième apparition en ERC2 de suite et est quatrième avec une Mitsubishi Lancer Evo X. Un douci de freins lui a coûté plus d'une minute et demie dans Pico-Greci, et il se retrouve à deux minutes de Melegari.

