Le Finlandais volant Emil Lindholm recruté dans l’équipe MRF Tyres qui élargit le programme de

Le prometteur Finlandais Emil Lindholm sera l'un des jeunes pilotes à prouver son talent dans le championnat européen des rallyes de la FIA, après que l'équipe MRF Tyres a annoncé l'extension de son programme de développement basé sur l'ERC.

L'entreprise indienne de pneumatiques a choisi l'ERC pour son retour à la compétition internationale en 2020, la combinaison d'épreuves sur asphalte et sur gravier étant idéale pour la collecte de données et les essais de produits en cours de MRF Tyres.



Lindholm, 23 ans, a été recruté pour rejoindre l'Irlandais Craig Breen sous l'égide de l'équipe MRF Tyres. Alors que Breen participera à la compétition au volant d'une Hyundai i20 R5, Lindholm conduira une ŠKODA Fabia R5 Evo. Son compatriote finlandais, Mikael Korhonen, sera son copilote.



Ses produits étant testés sur deux types de voitures différentes, la mission d'apprentissage de MRF Tyres au sein de l'ERC sera accélérée.



Lindholm prêt à se mettre au travail avec Breen en étalon

"MRF Tyres est vraiment sérieux et a déjà un excellent produit pour les rallyes d'hiver", a déclaré M. Lindholm, qui a terminé deuxième de sa catégorie au Rallye de Suède le mois dernier. "Je ne doute pas qu'ils seront performants en ERC et qu'ils continueront à faire avancer le développement. Personnellement, j'espère pouvoir soutenir MRF Tyres avec mes connaissances [et] les servir dans le développement de leur gamme complète de pneus. Craig sera là et il sera une référence pour nous".



Pourquoi il ne s'agit pas seulement du développement des pneus

"Bien sûr, la partie développement est importante, mais comme nous l'avons vu avec Craig sur le SM Itäralli [récent championnat finlandais], il était rapide sur un pneu qui n'avait jamais vu de neige auparavant", a déclaré Lindholm. "Cela signifie que le produit sera bon et c'est pourquoi j'attends de bons chronos de ma part. C'est ce à quoi je dois aspirer dans ma carrière et je pense que MRF Tyres espère aussi de bons chronos".



L'ERC, une chance pour la carrière de M. Lindholm

"La progression est la chose principale pour nous, mais le niveau au sein de l'ERC est élevé, les rallyes sont complètement nouveaux pour moi, il y aura donc beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. J'ai toujours pour objectif de disputer le championnat du monde et c'est un bon pas en avant vers cela. Cela signifie beaucoup pour moi que MRF Tyres m'a choisi pour ces rallyes. Je pense que le Rallye de Finlande, l'année dernière, a été l'un des facteurs décisifs. Nous avons eu quelques problèmes, mais la vitesse était là et je pense qu'ils ont pensé que j'étais un jeune pilote qui a du potentiel et ils ont pensé à me donner une chance. Je suis heureux de cela".



Tel père, tel fils

Emil Lindholm sera un rookie lors du Rallye des Açores qui se tiendra du 26 au 28 mars. Cependant, son père Sebastian, autrefois pilote d'usine en championnat du monde, a pris le départ de cette spectaculaire épreuve sur gravier à trois reprises, en 1995, 1996 et 2002, sans toutefois jamais rallier l'arrivée. "Jusqu'à présent, j'ai examiné quelques vidéos embarquées des années précédentes et cela peut vous donner une idée du profil de la route et des conditions", a déclaré le jeune Lindholm. "Bon, mon père est allé aux Açores précédemment, alors je vais aussi discuter avec lui. A part ça, je ne pense pas que je puisse faire grand-chose d'autre pour me préparer".



Le vaste programme de développement des pneumatiques se poursuit au sein de l'ERC

La campagne ERC de MRF Tyres fait suite à une année d'essais et de développement, Craig Breen et Emil Lindholm ayant été sélectionnés pour poursuivre ce processus, bien que dans des conditions très concurrentielles.



Le vice-président et directeur général de MRF Tyres, Arun Mammen, a déclaré : "Nous sommes ravis de venir dans le championnat européen des rallyes en 2020 après avoir remporté neuf titres dans le championnat des rallyes de Asie-Pacifique. Nous avons un pilote de pointe avec Craig Breen, et nous sommes ravis de soutenir la carrière d'un autre jeune pilote rapide en la personne d'Emil Lindholm. Ce sera une excellente relation car il contribuera à développer et à prouver le rythme de MRF Tyres et nous sommes impatients de l'aider à réaliser son potentiel dans le championnat européen des rallyes".



Où regarder Emil Lindholm en 2020

Rallye des Açores, 26-28 mars ; Rallye Liepāja (Lettonie), 29-31 mai ; 77e Rallye de Pologne, 26-28 juin ; plus une épreuve supplémentaire à confirmer.

The post Le Finlandais volant Emil Lindholm recruté dans l’équipe MRF Tyres qui élargit le programme de développement de l’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.