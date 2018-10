Le fitness d’abord en ERC Junior Experience

Quatre jeunes équipages de rallye ont eu l'opportunité d'acquérir connaissance et expertise durant la dernière séance d'entraînement de l'ERC Junior Experience, la semaine dernière en Lettonie.

Le quatuor a pris part à quatre ateliers – entraînement physique, acquisition et conservation de partenaires, technique de pilotage sur terre, reconnaissance des spéciales – avant le Rally Liepāja, dernière manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes courue du 12 au 14 octobre.

Le nouveau venu Petr Semerád a rejoint les élèves de l'ERC Junior Experience Hugo Margaillan (France), Niels Reynvoet (Belgique) et Roland Stengg (Autriche). Ce dernier a disputé dans la foulée la manche lettone du Championnat FIA ERC Junior Under 27. Wojciech Chuchała, Evelien Deschuytter et Artis Lagzdiņš ont apporté leur expertise en matière d'entraînement et de coaching.

Semaine d'entraînement #3 : Liepāja, Lettonie (9-12 octobre)

*Formation de base sur la stabilité (santé physique, concentration, stabilité, positionnement et mouvement) par Artis Lagzdiņš au Liepājas Olimpiskais Centrs.

*Coaching individuel en pilotage sur terre par l'ancien champion ERC2 Wojciech Chuchała.

*Séance d'essais sur terre d'avant rallye.

*Changement de roue.

*Entraînement par Evelien Deschuytter sur la façon de convaincre et de conserver des partenaires.

*Reconnaissance de toutes les épreuves spéciales.

Coach Lagzdiņš : le fitness peut rendre les pilotes plus rapides

Artis Lagzdiņš, qui coache le pilote MX2 Pauls Jonass ainsi que le champion* ERC Junior Under 27 et diplômé de l'ERC Junior Experience Mārtiņš Sesks, est idéalement placé pour enseigner le fitness aux élèves de l'ERC Junior Experience avant de les doter de talents utiles à travers plusieurs exercices.

“C'était un plaisir de voir comment les pilotes de l'ERC Junior Experience ont suivi l'atelier sur la stabilité avec une totale application”, dit-il. “Ils ont réalisé que la stabilité est importante pour un pilote de rallye. Je leur ai montré différents types d'exercices que doit faire un pilote. On les a entraînés et filmés, cela leur permet de faire les exercices chez eux. C'était génial de voir ces jeunes gars aussi motivés.”

Très important de développer les jeunes pilotes, dit Chuchala

L'ancien champion ERC2 Wojciech Chuchała a rejoint l'équipe de coaching durant la troisième semaine d'entraînement de l'ERC Junior Experience. Fournissant un enseignement individuel du pilotage sur terre, le talentueux Polonais a transmis sa connaissance et son expertise aux quatre apprentis pilotes et a chanté les louanges de l'ERC Junior Experience.

“Développer de jeunes pilotes est très important”, a dit Chuchala. “Faire des pas intelligents mais garder une base sûre est très important et l'ERC Junior Experience aide ces jeunes pilotes à être prêts à tous les niveaux. Connaissance technique, préparation physique et technique de pilotage peuvent faire progresser les pilotes aussi vite que possible. C'était une grande opportunité pour moi de faire partie de ce programme, j'ai vraiment apprécier de travailler avec ces jeunes pilotes et copilotes, et de les aider à s'améliorer.”

Apprentissage de la terre pour Semerád

Le nouveau venu Petr Semerád a remplacé Erik Cais durant la semaine d'entraînement de l'ERC Junior Experience en Lettonie. Cais avait intégré le programme dans sa République tchèque natale, en août, mais un clash de date l'a empêcher d'assister à la troisième semaine. Semerád – qui, comme Cais, a 17 ans et est très bien considéré dans son pays – n'avait jamais piloté sur terre auparavant.

“J'étais là pour apprendre autant que je pouvais du pilotage sur terre et de la gestion des ornières car nous n'avons que des rallyes asphalte en République tchèque”, a dit Semerád. “L'équipe de l'ERC Junior Experience m'a beaucoup appris et j'ai été surpris de la vitesse à laquelle j'ai tout eu sous contrôle une fois dans la voiture. Ce n'était pas facile mais j'ai beaucoup apprécié.”

Semerád a pris part également aux ateliers sur la stabilité, les partenariats et les reconnaissances. Et après les séances d'entraînement, lui et son copilote Jiří Hlávka sont restés en Lettonie pour suivre la fin du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018, se rendant sur plusieurs spéciales et au parc d'assistance du Rally Liepāja.

Piqûre de rappel : ERC Junior Experience

Mise sur pieds en 2016 pour fournir aux pilotes et copilotes une myriade de talents pour leur passage du niveau international à la scène internationale, l'ERC Junior Experience est ouverte aux participants du Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans (Under 27) et à d'autres pilotes visant les sommets. Sébastien Bedoret, Filip Mareš, Catie Munnings, Laurent Pellier et Mārtiņš Sesks font partie de ses diplômés. Pour plus d'information, contactez Evelien Deschuytter, All In Motion, +32 473990342,evelien@allinmotion.be.

*En attente de confirmation des résultats par la FIA

