Le pilote Hyundai Motorsport N Umberto Scandola, deux fois vainqueur du Rally di Roma Capitale, s'élancera le premier dans les spéciales de la deuxième étape, sur sa manche nationale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Scandola est neuvième au général, ayant rétrogradé depuis la sixième place dans la dernière spéciale du samedi.

Cela le place en première position sur la route, avec un concurrent local entre lui et le concurrent ERC suivant, le champion ERC3 Junior Mārtiņš Sesks (LMT Autosporta Akadēmija).

S'élançant derrière le Letton, qui dispute son second rallye offert par le promoteur Eurosport Events pour son titre 2018 en ERC3 Junior, le reste du top 10 s'élancera dans l'ordre inverse du classement.

L'ancien leader du rallye Andrea Crugnola sera le quatrième sur la route, le leader actuel et double champion ERC Giandomenico Basso étant donc le dixième.

Deux pilotes ayant abandonné samedi ne repartiront pour la deuxième étape : Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies), qui est sorti de la route dans l'ES2 alors qu'il menait au général et a endommagé son arceau de sécurité, et Sindre Furuseth, qui occupait la tête en ERC3 et ERC3 Junior avant de glisser hors de la route dans la dernière spéciale de la première étape.

Luca Rossetti, sorti de la route dans la quatrième spéciale, et le débutant en ERC3 Junior James Williams, parti en tonneau dans la deuxième, seront eux aussi absents.

La journée de dimanche commencera à 08h28 CET par les 7,34 kilomètres d'Affile-Bellegra, avant neuf autres spéciales et une arrivée dans la station balnéaire d'ostia où deux dernières super spéciales seront suivies de la cérémonie du podium à 20h30 CET.

The post Le gladiateur romain Scandola va ouvrir la route le deuxième jour en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.