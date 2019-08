Nikolay Gryazin a encore démontré un rythme de vainqueur lors du second de ses deux rallyes offerts par le promoteur Eurosport Events pour avoir gagné le Championnat FIA ERC1 Junior en 2018.

Le Russe a été super rapide au Barum Czech Rally Zlín la semaine dernière, mais il a été écarté de la lutte pour la victoire par une crevaison durant la première étape. Il se battait pour remonter quand il est sorti de la route le dernier matin.

Par la suite, le pilote Sports Racing Technologies a expliqué ce qui s'était mal passé dans la ŠKODA Fabia R5 qu'il partage avec son Yaroslav Fedorov.

“J'ai compris qu'il n'était peut-être pas possible d'essayer de gagner face à Jan Kopecký, mais je voulais être proche de lui. Ça a donc été décevant d'avoir cette crevaison car bien sûr, je ne pouvais plus rien faire ensuite pour rendre les choses intéressantes”, a dit Gryazin.

“La spéciale [dans laquelle il est sorti] était assez piégeuse pour nous. On a fait un tête-à-queue dans la forêt et perdu 15 secondes. Ensuite, dans un virage sur une route large, mes notes étaient un petit peu rapides mais j'étais à la limite et on a commencé à glisser. J'ai compris qu'on allait heurter un pont, alors j'ai essayé d'accélérer à fond pour l'éviter et rester sur la route – mais il y a eu un gros choc de la roue arrière gauche avec le pont et la voiture était très endommagée.”

“On progressait, c'était sympa de piloter ici et de voir notre niveau de performance. Mais quand on attaque à la limite, ça peut arriver.”

Gryazin reprend cette semaine sa campagne en championnat du monde au Rallye Deutschland.

The post Le grand Gryazin de retour mais malchanceux en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.