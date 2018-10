Le héros local Sesks se prépare pour un tour d’honneur de haute volée en ERC Junior U27

Avec le titre déjà en poche* dans le championnat FIA ERC Junior Under 27, une série soutenue par Pirelli, Mārtiņš Sesks pourra enflammer son épreuve à domicile avec un tour d'honneur à haute vitesse.

Le pilote de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, originaire de Liepāja, a participé au programme de formation des pilotes ERC Junior Experience il y a 12 mois, mais il savoure maintenant un titre extrêmement important pour les nouveaux talents se produisant sur des voitures R2 et chaussées de pneus Pirelli.



«Disputer mon rallye à la maison en tant que champion ERC Junior Under 27 est bien meilleur que ce à quoi je rêvais avant le début de la saison», a déclaré le pilote de 19 ans. «Ce sera un festival dans ma ville natale devant la famille, les amis et les fans. Ce sera difficile et spectaculaire. "



Tom Kristensson, équipier de Sesks au sein de l’équipe ADAC Opel Rallye Junior, pilotera une seconde ADAM R2. Le Suédois a remporté la dernière manche en Pologne et a également triomphé dans la catégorie RC4 lors de ses débuts en ERC au Rally Liepāja en octobre dernier.



Le prometteur pilote norvégien Sindre Furuseth espère avoir un peu plus de réussite sur son ADAM, tandis que la Finlandaise Miika Hokkanen a démontré son potentiel sur routes sur terre avec une troisième place en Pologne pour le Saintéloc Junior Team, qui alignera une deuxième PEUGEOT 208 R2 pour la candidate au titre en ERC Ladies Trophy, Catie Munnings.



Le Hongrois Kristóf Klausz et l’Autrichien Roland Stengg seront également en lice pour la première place en Lettonie, de même que l’Italien Mattia Vita, qui a terminé quatrième de la classe lors des trois dernières épreuves.



Dominik Brož, de l’équipe ACCR Czech Rally Team, s’efforce toujours de finaliser sa participation à la manifestation en raison d’une combinaison de problèmes de financement et de fourniture de pièces.



Après avoir terminé son programme compétition cette saison, marquée par une première victoire en Pologne, Efrén Llarena du Rally Team Spain, sera à Liepāja pour le programme d’entraînement ERC Junior Experience afin de reconnaître l'épreuve.



Le Rally Liepāja clôt la saison du Championnat FIA ERC Junior Under 27 2018 du 12 au 14 octobre.

