Le jeune Chypriote Tsouloftas vise le titre ERC Junior

Le jeune Chypriote Alex Tsouloftas apparaît comme un premier candidat au titre ERC Junior pour 2019 après avoir signé avec DBO Motorsport GmbH pour une campagne en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

En dépit s'une expérience limitée, Tsouloftas a fini quatrième pour ses débuts en championnat d'Europe lors du Rallye SEAJETS de l'Acropole en 2017, son tout premier sur une voiture de type R5. Deux semaines plus tard au Rallye de Chypre, il était deuxième après neuf spéciales quand une double crevaison l'a écarté de la lutte. Mais il a été le plus rapide des pilotes locaux dans la Spéciale en Or, et récompensé par le Colin McRae ERC Flat Out Trophy pour ses efforts.

Tsouloftas a encore pris part à deux manches ERC en 2018. Au Rallye EKO de l'Acropole, il a abandonné sur casse de différentiel après avoir signé deux chronos dans le top 2 en spéciale. Écarté de la lutte pour le podium à Chypre en raison d'une casse mécanique, il est reparti le deuxième jour, remportant l'étape et se montrant le plus rapide de plus de 20 secondes sans la Spéciale en Or, une performance qui lui a valu d'être surnommé le Golden Boy de l'ERC par Eurosport.com.

Précédemment victorieux en compétitions d'haltérophilie et de Strongest Man avant une blessure, Tsouloftas a troqué la Citroën DS3 R5 familiale pour une ŠKODA Fabia R5 de la structure Toksport basée en Allemagne et qui a mené Chris Ingram au rang de vice-champion de l'ERC Junior Under 28 en 2018. Le pilote de 26 ans sera éligible pour les points au classement général et en ERC1 Junior – nouvelle appellation de la catégorie des moins de 28 ans courant sur une R5.

“L'ERC est le terrain d'entraînement ultime pour les jeunes pilotes qui visent le sommet”, dit Tsouloftas.“Avec des rendez-vous sur toute sorte de surface et dans toute sorte de conditions, et promotionné à l'échelle mondiale sur Eurosport et d'autres réseaux, l'ERC est le championnat où il faut être pour bâtir sa carrière avant le plus haut niveau. Et l'ERC1 Junior est génial pour se mettre en valeur. Mon objectif est le titre ERC1 Junior et ensuite d'essayer de viser le plus haut possible au classement général. Cependant, je sais que la première année va me servir à emmagasiner de l'expérience et à me familiariser avec tous les types de surface. En parallèle, je viserai le titre national chypriote avec ma Citroën DS3 R5. Ce sera donc une année très sympa.”

Jean-Baptiste Ley, le Coordinateur de l'ERC, déclare : “Nous suivons Alex de près depuis qu'il a fait forte impression pour ses débuts sur l'ERC en 2017 et nous sommes très contents qu'il soit en mesure de mettre sur pied une campagne en ERC Junior avec un top team. Avec l'expérience d'un seul rendez-vous du calendrier 2019, Alex a beaucoup à apprendre, mais il a déjà montré sa capacité à s'adapter rapidement à de nouveaux environnements et à montrer un bon rythme.”

La saison ERC 2019 comprendra huit manches, quatre sur asphalte et quatre sur terre. Le rendez-vous à domicile de Tsouloftas, le Rallye de Chypre, est prévu du 27 au 29 septembre et comptera pour le classement général.

