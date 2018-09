Le jeune Marczyk amène ŠKODA Polska en ERC

Miko Marczyk va poursuivre sa progression rapide en visant les points dans la catégorie FIA ERC Junior des moins de 28 ans sur sa manche nationale du championnat d'Europe, le 75e PZM Rallye de Pologne – dont la première des 15 spéciales aura lieu à Mikołajki, vendredi (21 septembre).

Pour sa troisième saison seulement en rallye, l'ancien pilote de kart amateur défend les couleurs de ŠKODA Polska Motorsport qui fait son retour à la compétition après une pause de sept années.

En dépit de son manque d'expérience, Marczyk a remporté le Rally Elektrėnai, comptant pour le championnat de Pologne et qui était sa première vraie expérience sur terre, en Lituanie ce mois-ci. Le diplômé universitaire se prépare maintenant pour ses débuts en Championnat d'Europe FIA des Rallyes avec une Fabia R5 et le copilote Szymon Gospodarczyk.

“C'est un grand plaisir pour moi de débuter en championnat d'Europe, mais pour le moment, mon expérience sur la terre est réduite”, dit le pilote de 22 ans. “J'y ai couru pour la première fois il y a une semaine. Bien sûr, cela a été un grand succès pour nous, mais je dois encore améliorer mon pilotage sur cette surface.”

“C'est génial d'être dans le même groupe que Nikolay Gryazin, Chris Ingram et Fabian Kreim. Ils sont très rapides et je croise les doigts pour eux. Je ne pense pas être un bon concurrent pour eux à ce stade, mais l'année prochaine, ce sera peut-être différent. Je serai content si nous faisons un rallye propre, sur un bon rythme, et sommes à l'arrivée. Il est aussi nécessaire pour moi de prendre quelques points au championnat de Pologne.”

Marczyk était un quasi inconnu quand il a rejoint le Subaru Poland Rally Team en 2017, et la décision prise par ŠKODA Polska Motorsport de l'engager était clairement en phase avec la politique maison de soutenir des jeunes pilotes voulant prouver leur talent.

“Au bout de sept ans, ŠKODA est revenu en championnat de Pologne et a décidé de travailler avec un jeune pilote prometteur pour le soutenir”, poursuit l'intéressé.“Nous avons fait une saison moyenne avec quelques bons moments. Je veux maintenant finir avec quelques points et sans problèmes. Si les choses se passent comme je l'espère, nous ferons un assez bon résultat.”

ŠKODA Polska n'est pas le seul importateur de la marque tchèque à aider des pilotes en ERC : ŠKODA AUTO Deutschland soutient Fabian Kreim – qui mène l'ERC Junior U28 – et ŠKODA Slovakia était derrière Martin Koči pour son apparition dans la même catégorie en début de saison.

“L'ERC Junior U28 est la catégorie des jeunes espoirs avec des voitures de type R5, et Miko remplit clairement toutes les conditions”, dit le Coordinateur de l'ERC, Jean-Baptiste Ley. “Avec le soutien de ŠKODA Polska, c'est un réel espoir pour l'avenir. Ce serait génial si cela pouvait être la première de nombreuses participations en ERC.”

