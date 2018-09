Le jeune talent local du Subaru Poland Rally Team à suivre de près en ERC2

La bataille pour le titre FIA ERC2 de cette année s'étant conclue en faveur de Tibor Érdi Jr lors de la dernière manche en date, le Barum Czech Rally Zlín, le Hongrois ayant eu le dessus sur son plus proche rival Sergei Remennik, les yeux seront tournés vers Marcin Słobodzian sur le PZM Rallye de Pologne.

L'ancien pilote de course de côte et de circuit fait sa seconde apparition en ERC avec le Subaru Poland Rally Team, l'équipe qui a accompagné son compatriote Wojciech Chuchała jusqu'à la couronne ERC2 en 2016.

En dépit de son expérience limitée sur la terre, Słobodzian a gagné sa classe sur la dernière manche du championnat polonais, et espère continuer sur cette lancée pour sa manche nationale de l'ERC.

“Je suis impatient d'essayer de faire au mieux sur ces routes emblématiques et très rapides”, dit le pilote de 26 ans. “On a déjà gagné notre titre en championnat de Pologne, donc on peut maintenant essayer d'attaquer un peu plus et de se faire plaisir.”

