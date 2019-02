Le jour où le Junior ERC Klausz a découvert le pilotage d’une R5

Habitué de l'ERC Junior, Kristóf Klausz a eu la chance de franchir un palier sur le Mikulás Rallye, dans sa Hongrie natale en fin d'année dernière, en pilotant une Ford Fiesta R5.

Accompagné de son copilote habituel Botond Csányi, Klausz a fait mentir son manque d'expérience avec la voiture engagée par Drift Company pour prendre une belle quatrième place au général.

“Cette nouvelle expérience restera inoubliable et même si je n'ai eu qu'une course, ça valait le coup !”, s'est souvenu Klausz dans une interview récente pour DuEn.hu. “Avant la course, j'ai eu l'opportunité d'essayer la voiture. Après quelques kilomètres, j'ai commencé à sentir graduellement la traction intégrale. J'ai pu répondre à mes attentes et le résultat a été bon aussi.”

Bien qu'ayant impressionné pour ses débuts sur une R5, Klausz continuera au volant de sa PEUGEOT 208 R2 équipée par Pirelli dans le Championnat FIA ERC3 Junior en 2019. Plus d'informations bientôt sur FIAERC.com.

