Le jour où… Falcón a battu Munnings pour le titre en ERC Ladies’ Trophy

Emma Falcón a remporté le titre 2018 en ERC Ladies’ Trophy après la dernière spéciale du Rallye de Liepāja en octobre, bien que sa principale adversaire, Catie Munnings ait signé la victoire sur ce rallye.

Munnings savait que seule une arrivée dans le top 5 de l'ERC3 améliorerait sa position finale au championnat, et, aidée par les soucis des autres Juniors ERC Under 27 Mattia Vita et Kristóf Klausz, elle est justement passée durant la seconde étape de la septième à la cinquième place.

Cependant, ce que la pilote du Saintéloc Junior Team y a gagné n'a pas suffi à inverser la tendance en sa faveur pour le titre, la septième place de Falcón en ERC3 rapportant le trophée à celle-ci.

“Cela a été une année difficile, avec de nombreux problèmes, mais je suis contente d'être là et de gagner le championnat”, a réagi l'Espagnole.“Merci à Catie, aussi.”

Falcón a conservé tout du long une approche prudente sur une PEUGEOT 208 R2 de GC Motorsport, qui ne lui était pas familière, en remplacement de son habituelle Citroën DS3 R3T en Lettonie.

