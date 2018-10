Le Junior ERC Broz en passionné

Dominik Brož, un des pilotes soutenu par la fédération tchèque, se retrouve dans un rôle forcé de simple passionné pour le Rally Liepāja de cette semaine.

On s'attendait à ce que Broz soit là pour viser les points en Championnat FIA ERC Under 27 en Lettonie. Cependant, des problèmes avec la réparation de sa PEUGEOT 208 R2, après son abandon du PZM Rallye de Pologne le mois dernier, l'obligent à déclarer forfait pour la finale de l'ERC.



“Nous ne serons pas en mesure de disputer le Rally Liepāja, notre préféré, car nous n'avons pas pu réparer la voiture après le Rallye de Pologne”, explique le Tchèque soutenu par Pirelli.“Malgré tout, je suivrai la course et souhaite bonne chance à tous les concurrents. Je suis impatient de vous retrouver l'année prochaine.”

