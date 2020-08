Le Junior ERC Devine espère que la chance va tourner

-

Callum Devine espère que la chance tournera pour lui après son second abandon consécutif en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, cette saison.

Devine, membre de la Motorsport Ireland Rally Academy, a fait des tonneaux éliminatoires dans la sixième spéciales du Rallye de Liepāja, dimanche, prolongeant les débuts frustrants en ERC1 Junior du pilote Junior de Hyundai.



Après avoir intégré le top 10 dans l’ES5, Devine voulait progresser encore quand il a eu son accident, heureusement sans blessure pour lui ni pour son copilote Brian Hoy.



“Malheureusement, nous sommes sortis de la route et nous n’irons pas plus loin”, a dit Devine.“Je suis désolé pour l’équipe après tous les efforts des dernières semaines. Notre chance devra tourner bientôt.”



Après des essais en Lettonie le mercredi, Devine avait déjà dû attendre jusqu’à la première spéciale du rallye, le samedi, pour retrouver le volant de sa Hyundai i20 R5 après un souci au niveau de l’arceau de sécurité qui l’avait empêché de prendre par aux Essais Libres et à la Spéciale de Qualification le vendredi.



Un souci de capteur avant le départ de l’ES1 a causé davantage d’inquiétude encore, et Devine a aussi déploré sa décision d’embarquer deux roues de secours au lieu d’une, ce qui a entraîné un poids supplémentaire. Mais il a impressionné en bouclant la première étape en 11e position et il était parti pour finir dans le top 10 au moment de son accident.



Devine avait signé un podium au général pour ses débuts en ERC, en Hongrie l’année dernière, et il est très bien considéré par sa fédération nationale.

