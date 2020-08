Le Junior ERC Dinkel, numéro 1 sur la route

-

Dominik Dinkel a l’honneur d’ouvrir la route pour la première étape du Rallye de Liepāja, seconde manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, aujourd’hui.

Le pilote allemand de Brose Motorsport, concurrent de l’ERC1 Junior avec une Škoda Fabia Rally2 Evo, fait ses débuts sur le rendez-vous letton aux côtés de sa copilote autrichienne Ursula Mayrhofer.

Il était le dernier des 15 pilotes ayant acquis le droit — en fonction de leur classement dans la Spéciale de Qualification — de prendre part à la cérémonie de sélection de l’ordre de départ, à Liepāja hier soir.

Les pilotes voulant éviter de s’élancer parmi les premiers afin de bénéficier d’une route plus propre et plus stable en surface, Daniel s’est retrouvé sans autre alternative que de choisir la seule position sur la route restante, la première.

Nikolay Gryazin, qui s’est montré le plus rapide dans la Spéciale de Qualification, a été le premier pilote à choisir sa position et a opté pour la 15e, la plus lointaine qu’il puisse choisir en ERC.

Voici l’ordre de départ pour la journée d'aujourd’hui :

Ordre de départ pour la première étape du Rally de Liepaja 2020

