Le Junior ERC Furuseth veut apprendre vite pour ses débuts aux Açores

Sindre Furuseth admet qu'il aura besoin de s'adapter aussi vite que possible au défi que représente le Rallye des Açores, lui qui vise la gloire en Championnat FIA ERC3 Junior.

Le Norvégien aligné par le Saintéloc Racing Team va faire ses débuts sur le spectaculaire rendez-vous basé à Ponta Delgada, mais c'est un adepte des rallyes terre.

“Je ne connais pas les Açores, mais au final, mon unique but est de gagner le championnat, donc on devra apprendre rapidement en essais et très bien se préparer”, dit Furuseth, qui sera copiloté par le Suédois Jim Herpe. “Mais avec la plus grande équipe dans laquelle je suis désormais, il y a plus de de gens, plus d'ingénieurs pour m'aider.”

