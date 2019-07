Le Junior ERC Jeets a beaucoup appris pour ses débuts sur asphalte

Gregor Jeets a fait ses débuts sur asphalte au Rally di Roma Capitale la semaine dernière, détenant la sixième position avant d'être contraint à l'abandon avec une suspension endommagée.

Membre de l'Estonian Autosport Junior Team, Jeets a surmonté des ennuis de freins au début pour signer deux chronos dans le top 6 en spéciale malgré son absence d'expérience de l'asphalte. Mais bien que ses espoirs de marquer des points se soient évaporés dans la première spéciale du dimanche, Jeets est satisfait d'avoir engrangé de l'expérience.

“On a fait d'assez bons progrès”, dit-il.“On sait à quels endroits on perd du temps. C'est dommage de s'être arrêtés si tôt, mais on peut dire que ça a été un bon apprentissage.”

Concernant l'abandon de la Ford Fiesta R2T équipée en Pirelli et qu'il partage avec son copilote Kuldar Sikk, Jeets explique : “On roulait trop vite. Le virage était trop étroit. On a heurté un talus et la suspension a cassé mais on a aussi cassé deux roues, donc c'tait impossible de continuer.”

