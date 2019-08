Gregor Jeets a terminé septième de la division ERC3 Junior soutenue par Pirelli lors du Barum Czech Rally Zlín, au début du mois.

Membre de l'Estonian Autosport Junior Team, Jeeks ne faisait que sa seconde apparition sur un rendez-vous asphalte avec son expérimenté copilote Kuldar Sikk.

“J'ai essayé d'être très prudent, surtout dans les spéciales de nuit qui étaient très difficiles, les plus difficiles que j'aie jamais vues”, a dit l'ex-pilote pilote international de karting. “J'ai engrangé de la bonne expérience tout le temps, mais j'ai essayé aussi d'améliorer mon pilotage. Nous avons fait un peu mieux dans chaque spéciale du dernier jour et le ressenti était bien meilleur qu'avant le rallye. Mais ça a été un rallye très dur, un des plus durs de ma carrière pour l'instant.”

The post Le Junior ERC Jeets septième d’un des rallyes les “plus durs” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.