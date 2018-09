Efrén Llarena, du Rally Team Spain, considère que sa course vers la deuxième place en FIA ERC Junior des moins de 27 ans, sur le PZM Rallye de Pologne, est sa meilleure performance à ce jour.

Llarena devait remporter cette catégorie ERC Junior Under 27 en Pologne pour garder une chance de remporter le titre lors de la dernière manche au Rally Liepāja. Bien qu'il ait remporté la seconde étape de dimanche, cela n'a pas suffi pour empêcher Tom Kristensson de s'adjuger la victoire, leur bataille assurant finalement à Mārtiņš Sesks d'être couronné champion* – puisqu'ils ont échoué tous les deux à un point de rester en lice pour le titre en Lettonie.

Cependant, la performance de l'Espagnol pour son premier rallye sur terre rapide lui donne de belles raisons de se réjouir, ainsi qu'à sa copilote Sara Fernández.

“La dernière boucle a été difficile”, explique Llarena. “On a essayé de rouler à fond et de rattraper [Tom] Kristensson, mais il était très rapide et on a perdu. Je pense que le rythme était assez similaire [par rapport à la première boucle].”

“On a essayé d'attaquer fort même si on n'avait pas l'expérience de ce type de spéciales. On en a gagné huit ou neuf, alors on est contents. C'est le meilleur rallye que j'aie jamais fait, je pense.”

The post Le Junior ERC Llarena a connu en Pologne son “meilleur rallye” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.