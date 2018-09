Le Junior ERC Llarena prêt pour “la guerre” après une victoire à domicile

Efrén Llarena a réalisé une performance victorieuse au Rally Princesa de Asturias, le week-end dernier dans son Espagne natale, et s'est déclaré “prêt pour la guerre”.

Le pilote du Rally Team Spain aborde le PZM Rallye de Pologne, cette semaine, encore en lice dans le Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans (Under 27) soutenu par Pirelli. Mais il a besoin d'un gros résultat à Mikołajki et que le leader actuel, Mārtiņš Sesks, reparte sur un score vierge.

“C'est très important pour nous car c'est notre dernière opportunité d'être dans la lutte pour le titre en Championnat ERC Junior U27”, dit Llalrena, copiloté par Sara Fernández dans sa PEUGEOT 208 R2 aux couleurs de la fédération espagnole du sport automobile (RFEDA). “Je vais faire tout mon possible pour trouver un bon set-up en essais et essayer de gagner ce rallye. Nous sommes prêts pour la guerre !”

Pour s'imposer dans sa catégorie au Rally Princesa de Asturias basé à Oviedo, manche du championnat asphalte en Espagne, Llarena était armé d'une PEUGEOT 308 N5 (photo) construite par RMC Motorsport et préparée chez Mavisa Sport, qui supervise sa campagne ERC. Septièmes au général, Llarena et Fernández ont gagné la classe N5 et inscrit le maximum de points dans la RMC N5 Cup, cela pour la seconde fois d'affilée.

Cette RMC N5 Cup est une formule de promotion organisée par RMC depuis son QG de León. Les pilotes utilisent des voitures de la classe N5 construites par l'entreprise. Elles sont basées sur le concept Maxi Rally Car argentin et courent en championnat d'Espagne depuis la fin 2015. Mues par des moteurs turbo 1.6-litre, ces quatre roues motrices délivrent des performances situées entre celles d'une R2 et d'une R5.

